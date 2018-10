Pd: Simona Bonafè segretario in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 14 OTT - Sarà l'eurodeputata Simona Bonafè, il nuovo segretario del Pd Toscano. Il risultato delle primarie aperte, svoltesi oggi in tutta la Toscana, anche se ancora non definitivo, sta emergendo abbastanza chiaramente dai numeri che affluiscono via via nella sede del Pd in via Forlanini a Firenze. La partecipazione, alla chiusura dei seggi alle 20.00, sarebbe stata di circa 45mila votanti e il risultato di Bonafè, voluta dall'area renziana, si attesterebbe intorno al 65% contro il 35% di Valerio Fabiani, candidato di area orlandiana.