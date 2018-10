Nastro intorno bocca cane, denunciati

(ANSA) - BIBBIENA (AREZZO), 14 OTTOBRE - Hanno 'zittito' il loro cane mettendogli del nastro adesivo intorno alla bocca così da farlo smettere di abbaiare: per questo sono stati denunciati per maltrattamenti dalla polizia municipale. E' accaduto a Soci nel comune di Bibbiena (Arezzo), protagonista una coppia residente nella zona, esasperata dall'abbaiare incessante del loro cagnolino. Il fatto è stato notato e segnalato alla polizia municipale che è intervenuta per un controllo trovando l'animale con il muso ancora stretto dalla morsa del nastro adesivo. Il cane è stato quindi liberato dalla stretta.