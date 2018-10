Incidenti: un morto e 2 feriti a Prato

(ANSA) - PRATO, 14 OTT - Un giovane è morto e altre due ragazze sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte in Via Baciocavallo, a Prato. I tre erano a bordo di un'auto: secondo le prime informazioni nell'incidente non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture. Sul posto oltre al 118 i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere le due ragazze poi trasportate in codice rosso all'ospedale di Prato.

Per il giovane, invece, i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale che stanno cercando di ricostruire la dinamica.