Incidente nell'Aretino, un morto e tre feriti

(ANSA) - CHIUSI DELLA VERNA (AREZZO), 14 OTT - Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 lungo la strada regionale 71 a Groppino, nei pressi di Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna (Arezzo). Due le auto coinvolte, accertamenti in corso dai parte dei carabinieri sulla dinamica. La vittima è un 39enne di Arezzo, feriti una 21enne che viaggiava con lui, trasportata all'ospedale di Siena in ambulanza, e i due occupanti dell'altra auto, un 50enne e la figlia diciottenne portati con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo e del distaccamento di Bibbiena, che hanno lavorato a lungo per liberare due persone rimaste incastrate nelle auto, i sanitari inviati dal 118 e i carabinieri della compagnia di Bibbiena.