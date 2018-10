Calcio, Fiorentina Women-Juventus 1-0

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 OTT - Con un gol di Ilaria Mauro al 23' della ripresa la Fiorentina Women batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa femminile. Al Picco della Spezia è la Juventus a fare la partita, con la Viola a prediligere le ripartenze. Al 9' le Viola sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza di Clelland che sfiora l'incrocio, ma l'occasione più importante della prima frazione capita sulla testa della Girelli, la cui incornata sul cross dalla tre quarti della Bonansea impatta la parte alta del palo. Nella ripresa sono ancora le ragazze di Rita Guarino a tenere il gioco, al 9' la Ohrstrom si salva con i piedi sul tiro della Girelli, ma è la Fiorentina a segnare il gol che vale il trofeo. La Clelland si invola sulla fascia sinistra per poi disegnare un cross che taglia l'impreparata difesa bianconera e trova, sul palo più lontano, la Mauro, che da due passi deposita in rete. Per la Fiorentina Women è la prima Supercoppa, dopo aver perso lo stesso trofeo lo scorso anno, battuta dal Brescia.