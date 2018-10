Vanzina, il cinema anticipa i tempi

(ANSA) - PISTOIA, 13 OTT - "Il cinema ha sempre anticipato i tempi, ha fotografato il futuro, cosa che la politica non sa più fare". Così Enrico Vanzina, sceneggiatore e produttore, a Pistoia per l'omaggio organizzato da Presente Italiano, il film festival che si tiene nella città toscana fino al 18 ottobre.

"E' il grande vantaggio del cinema - spiega - ha questa praticità di pensiero e realizzazione stessa, di capire in anticipo. E dovrebbe essere così anche per la politica". Parla di tutto Vanzina, anche del rapporto tra cinema e televisione e sul nuovo film 'Un Natale a 5 stelle' di Marco Risi, che andrà su Netflix, si dice convinto che "tutte le battaglie contro la tecnologia sono battaglie di retroguardia. Penso che le nuove piattaforme sono da utilizzare. Il nuovo modo di vedere il cinema è anche qui. È inutile chiudere gli occhi e far finta di niente". A chi gli chiede se parta dall'attualità assicura che "si capisce subito, sin dall'inizio", ma non vuole aggiungere altro.