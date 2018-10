A Firenze mostra dedicata a Banksy

(ANSA) - FIRENZE, 13 OTT - Si intitola 'Banksy. This is not a photo opportunity', la mostra a cura di Gianluca Marziani e Stefano S. Antonelli che sarà inaugurata il 18 ottobre nel Museo Mediceo di Palazzo Medici Riccardi a Firenze. L'esposizione, promossa e prodotta dall'Associazione MetaMorfosi e la collaborazione di Mus.e, sarà visitabile fino al 24 febbraio 2019 e propone le migliori 20 immagini originali delle opere del celebre street artist, la cui vera identità rimane ancora un mistero. Tra il 2002 e il 2009 Banksy pubblica 46 immagini su carta che vende tramite la sua 'print house' Pictures On Walls in Commercial Rd. Si tratta di immagini che riproducono alcune sue opere divenute 'affreschi popolari' ma che spesso sono state rimosse, rubate, o consumate dal tempo. La mostra di Firenze nasce da una rigorosa selezione di quelle immagini. A completare il percorso espositivo, un'infografica sulla cronologia dell'artista, schede delle opere, poster originali di sue mostre, i palloncini con scritto 'I am an imbecile' e video.