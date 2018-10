Uomo soccorso Pisa non caduto spallette

(ANSA) - PISA, 12 OTT - Lo straniero soccorso stamani sulla sponda dell'Arno in una zona a ridosso del centro di Pisa non è caduto da una spalletta ma si è ferito in modo non grave durante la notte e le lesioni riportate, hanno spiegato i medici del pronto soccorso alla polizia, "non sono compatibili con una caduta da alcuni metri di altezza". Il ferito è uno slovacco senza fissa dimora. Secondo la prima ricostruzione dei poliziotti, l'uomo è uno dei tanti che trovano rifugio nell'area della Cittadella, accampandosi sotto il fortilizio medievale costruito all'estremità delle mura cittadine, e potrebbe essersi ferito da solo. L'uomo non parla italiano ed è stato notato da un testimone stamattina che ha allertato i soccorsi immaginando che fosse caduto dalla spalletta. L'area dove è stato trovato è fortemente degradata e frequentata soprattutto la sera da spacciatori di droga e tossicodipendenti.