Farmaci scaduti in Casa salute Asl

(ANSA) - SUBBIANO (AREZZO), 12 OTT - Centinaia di confezioni di farmaci scaduti, alcuni anche dal 2011, sono stati ritrovati dai carabinieri di Subbiano (Arezzo), unitamente ai colleghi del nucleo carabinieri antisofisticazioni di Firenze e del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Arezzo durante un'ispezione presso la Casa della Salute della Asl Sud Est Toscana di Subbiano. Molti di essi contenevano morfina. Durante il controllo sono emerse anche altre irregolarità relative alla mancata corresponsione di indennità al personale dipendente.

Subito dopo il blitz i militari hanno denunciato il responsabile della struttura per i reati di commercio o somministrazione di medicinali guasti e detenzione di sostanze stupefacenti, mentre sono stati avviati accertamenti relativi alla posizione di un dirigente. Sulla vicenda la Asl Toscana sud est fa sapere in una nota che ha avviato una serie di approfondimenti per accertare le responsabilità sulla vicenda.

Al momento si "riserva di esprimersi fino alla fine del procedimento".