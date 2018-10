Due grandi balenottere avvisate a Elba

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 12 OTT - Due balenottere sono state avvistate e filmate al largo dell'isola d'Elba dai militari di una vedetta del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Portoferraio (Livorno). Durante una consueta missione di polizia del mare e di sorveglianza nell'ambito del Protocollo operativo di intesa stipulato con l'Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano, spiegano dal Roan, l'equipaggio della vedetta della Guardia di Finanza si è imbattuto in due esemplari di balenottere comuni di grandi dimensioni, al largo dell'Isola d'Elba. Per oltre un'ora i finanzieri hanno monitorato i due cetacei, anche per evitare eventuali e pericolosi incroci con le rotte commerciali nella zona dell'avvistamento, che si trova all'interno del Santuario dei Cetacei.