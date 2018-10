Cade da spallette Arno Pisa, non è grave

(ANSA) - PISA, 12 OTT - Uno straniero è precipitato dalle spallette dell'Arno in una zona a ridosso del centro di Pisa.

L'uomo è ricoverato in ospedale ma, secondo la polizia intervenuta sul posto, non sarebbe in pericolo di vita. Lo straniero è stato recuperato dai vigili del fuoco con l'ausilio dell'autoscala utilizzando tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) e poi è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto. L'episodio è accaduto stamani, intorno alle 8.45, in lungarno Simonelli nell'area della Cittadella davanti al museo delle Antiche Navi.