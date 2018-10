Stele raccontano storia 4 ponti Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - Quattro stele per raccontare a cittadini e turisti la storia di altrettanti ponti di Firenze: Ponte Vecchio, Ponte alla Carraia, Ponte alle Grazie e Ponte Santa Trinita. Le stele sono state donate dal Rotary club di Firenze: quella su Ponte Vecchio, collocata vicino alla fontana di Benvenuto Cellini, con indicazioni in italiano e inglese e Qr code per la consultazione da smartphone, è stata inaugurata l'11 ottobre dal sindaco Dario Nardella con il presidente uscente del Rotary Francesco Martelli e il successore Guido Alberto Gonnelli.

"Ringrazio i membri del Rotary - ha affermato il sindaco - perché con questo progetto che riguarda i punti storici di Firenze noi aiutiamo non solo i visitatori ma soprattutto i fiorentini a conoscere sempre di più è sempre meglio la loro città e il loro patrimonio culturale". Con l'iniziativa, ha aggiunto, "promuoviamo la miglior conoscenza dei nostri ponti e la cultura del nostro patrimonio, vero strumento di fratellanza e dialogo tra i popoli".