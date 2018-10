Picchiava la compagna, denunciato da Cc

(ANSA) - CARMIGNANO (PRATO), 11 OTT - Picchiava quotidianamente la compagna, che ha trovato il coraggio di denunciare. Per questo i carabinieri hanno denunciato, a Carmignano (Prato), un ventisettenne ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. A seguito della denuncia presentata dalla sua vittima e dei riscontri acquisiti dai militari è emerso che il 27enne, sin dai primi anni di convivenza, aveva sottoposto la donna ad aggressioni verbali e fisiche. In base ai racconti fatti ai carabinieri, a causa delle violenze del compagno la donna aveva iniziato a soffrire di problemi psichici e a perdere la propria autostima.