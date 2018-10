Botte a passante che gli nega sigaretta

(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - Ha aggredito un uomo perché aveva rifiutato di dargli una sigaretta, colpendolo con calci e pugni e con un manico di ombrello. Per questo un 36enne nigeriano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri dai carabinieri per lesioni aggravate. L'episodio è avvenuto intorno alle 10 nei pressi del centro Caritas di via Baracca, alla periferia nord di Firenze. La vittima, un 34enne ivoriano, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato la frattura del setto nasale e varie lesioni, giudicate guaribili in 30 giorni.