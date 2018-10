Bimba sbaglia scuolabus e non torna casa

(ANSA) - SIENA, 11 OTT - Una bambina di sei anni, all'uscita da scuola, è salita sul pulmino sbagliato non facendo ritorno a casa nell'orario consueto. E' accaduto questa mattina a Siena.

Non vendendola scendere dallo scuolabus, la madre, preoccupata, ha contattato i carabinieri che hanno inviato una pattuglia per un riscontro alla scuola. Contemporaneamente è stata avvisata l'azienda dei trasporti ma entrambe le verifiche sono risultate senza esito. La paura è passata pochi minuti dopo perché l'autista del pulmino sul quale la piccola era salita per sbaglio si è accorto della presenza della bambina e l'ha così accompagnata a casa.