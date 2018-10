Turista imbratta muro sotto Vasariano

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - Una turista 30enne, di origine italo-argentina, è stata denunciata dalla polizia con l'accusa di aver imbrattato la notte scorsa il muro del loggiato che corre sotto al corridoio Vasariano, in lungarno degli Archibusieri a Firenze. La donna è stata vista da un passante, intorno alle 2,30, mentre con un pennarello disegnava sul muro una figura astratta di circa 50 per 40 centimetri. Quando l'uomo l'ha redarguita lei si è allontanata insieme a due amiche, una 29enne spagnola e una 49enne scozzese. La polizia, avvisata dal cittadino, le ha rintracciate all'altezza di piazza dei Giudici.

Per la 30enne è scattata una denuncia per imbrattamento mentre la 49enne è stata sanzionata per ubriachezza.