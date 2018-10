Deruba solo donne in bici, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - Si avvicinava alla donne in bici a bordo di uno scooter rubato, e le derubava della borsa sistemata nel cestino anteriore. Questa l'accusa per la quale un 47enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla squadra mobile della polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per gli investigatori sarebbe responsabile di almeno due colpi messi a segno tra il 27 e il 28 luglio scorsi a Firenze. L'uomo, residente all'albergo popolare, dovrà rispondere dei reato di furto con destrezza e anche di quello di rapina, perché in un caso avrebbe afferrato il braccio della ciclista, per costringerla a fermarsi in modo da prenderle la borsa. Il 30 luglio scorso era stato arrestato sempre dalla polizia in via del Romito, dopo aver tentato di scippare una trentenne. Lo scooter che avrebbe utilizzato per i colpi è risultato rubato. Nella sua abitazione sono stati trovati gli stessi abiti indossati al momento dei furti e dei buoni pasto portati via ad una delle vittime.