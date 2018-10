Benassi: La Fiorentina vuole l'Europa

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - "C'è rammarico per le sconfitte subite finora in trasferta, ma l'obiettivo fissato a inizio stagione non cambia: vogliamo migliorare il piazzamento dello scorso campionato e quindi arrivare in Europa". E' quanto ha dichiarato Marco Benassi, ai microfoni di Sky Sport, parlando del momento della Fiorentina, reduce dal ko nell'Olimpico di Roma con la Lazio e finora protagonista in negativo in trasferta. "Siamo una squadra giovane e sappiamo di dover migliorare sotto tutti i punti di vista a partire dal rendimento esterno così diverso da quello casalingo - ha aggiunto il centrocampista viola -. Il fatto è che al Franchi ci aiuta molto la spinta dei nostri tifosi e finora fuori casa abbiamo affrontato avversari assai difficili".