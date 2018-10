Agli Uffizi i fiori di Cai Guo-Qiang

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - La Galleria degli Uffizi ospiterà dal 20 novembre al 17 febbraio 2019 la mostra dell'artista Cai Guo-Qiang, 'Flora Commedia' curata da Eike Schmidt, direttore degli Uffizi, insieme a Laura Donati, curatore del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi. Il titolo trae ispirazione dalla 'Divina Commedia' di Dante Alighieri. Nella sua performance l'artista vuole appropriarsi "della flora del Rinascimento come soggetto, catturando lo spirito e l'anima del periodo; attraverso la rappresentazione dei fiori, Cai Guo-Qiang dipinge la natura, il cosmo e le emozioni personali". Per prepararsi si è dedicato allo studio della tecnica della punta d'argento al Gabinetto Disegni e Stampe e ha visitato più volte Boboli per osservare le varietà di fiori del Rinascimento. La mostra sarà allestita nelle gallerie connesse alle Sale Caravaggesche. Esposte circa 60 opere e gruppi di dipinti di varie dimensioni realizzati con polvere da sparo.