In auto con 9 cuccioli cane, denunciati

(ANSA) - AREZZO, 9 OTT - In macchina avevano nove cuccioli di cane, senza la necessaria documentazione di provenienza e tenuti in pessime condizioni all'interno di due contenitori di plastica: per questo due uomini di origine campana, di 51 e 27 anni, sono stati denunciati dalla Polstrada per traffico illecito e maltrattamento di animali.

I due sono stati fermati sull'A1, all'altezza dell'uscita di Arezzo, e gli agenti hanno subito scorto le ceste di plastica con all'interno i cuccioli, chihuahua e volpini di circa tre mesi. Gli investigatori hanno accertato che i due uomini si erano procurati i cani in un Paese dell'Europa dell'est ed erano rientrati in Italia da Trieste, al fine di piazzarli sul mercato nero. Le bestiole state prese in consegna da un veterinario e, appena si rimetteranno, saranno date in affidamento.