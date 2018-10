Mare, imprese sollecitano Regione

(ANSA) - ALBINIA (GROSSETO), 8 OTT - L'erosione prolungata in alcune zone della fascia costiera maremmana a sud di Grosseto rischia di mettere in ginocchio diverse strutture turistiche.

Tanto che gli imprenditori locali sollecitano un "incontro urgente con l'assessore regionale all'Ambiente, Federica Fratoni per cercare di salvare la stagione del 2019", sottolinea Bruno Nocera presidente del Consorzio MaremMare. "Non possiamo aspettare i lavori" programmati al 2020. Siamo al collasso" e "tanti nostri ospiti fin da ora ci hanno detto che se la situazione permane, non verranno il prossimo anno", spiega Nocera che è anche socio fondatore dell'associazione Osa-Albinia-Orbetello di cui è presidente Alessio Albertazzi.

"L'assessore Fratoni ci è stata vicina, così come si stanno adoperando molto il senatore Roberto Berardi e i tecnici del genio civile di Grosseto, ma ora è importante che la Regione agisca, non dobbiamo fare chiacchiere ma fatti", conclude Nocera.