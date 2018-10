Inail: la comunicazione torna centrale

(ANSA) - FIRENZE, 08 OTT - Si è aperta con una riflessione sulla comunicazione delle emergenze la prima giornata seminariale del Comitato di indirizzo e vigilanza dell'Inail con i rappresentanti dei Comitati consultivi provinciali oggi a Firenze. E' emersa la necessità "di garantire il presidio delle istituzioni, di rassicurare attraverso una presenza anche dichiarata rispetto a fatti che hanno sconvolto l'opinione pubblica", ha osservato il responsabile comunicazione Giovanni Paura.

In evidenza il rapporto coi media, dove in alcuni casi, per il presidente del Civ Giovanni Luciano, sembrava "che alla fine la colpa fosse dell'Inail", come "quando si parlava del fatto che l'Istituto dell'ispettorato nazionale del lavoro avesse pochi ispettori e non funzionasse, dimenticando tutti che per quella funzione, tranne che per un pezzetto dell'edilizia, Inail non ha competenze". Bene l'onda social: gli iscritti alla pagina Facebook sono oggi 15mila, su Twitter 14mila, e il canale YouTube conta oltre 27 milioni di visualizzazioni.