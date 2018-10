Si ribalta l'auto, morta giovane madre

(ANSA) - GROSSETO, 7 OTT - Non ce l'ha fatta a superare i gravi traumi riportati in un incidente stradale la donna di 32 anni, Debora Sulas, residente a Batignano (Grosseto) la cui auto si è ribaltata la mattina del 6 ottobre in località Colombaio.

La donna avrebbe perso il controllo dell'auto, una Fiat, la vettura si è capovolta e lei è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. La donna era arrivata alle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso in condizioni gravissime ed è morta stamani. La 32/enne lascia due figli piccoli.