Fiorentina, muro trasferte, ko con Lazio

(ANSA) - FIRENZE, 7 OTT - La Fiorentina trova un muro nelle trasferte e all'Olimpico con la Lazio rimediano un'altra sconfitta fuori dallo stadio amico, con un 1-0 firmato da un gol di Ciro Immobile al 37' del primo tempo. Entrambe dovevano vincere per consolidarsi nei piani alti della classifica. La Lazio è stata più concreta, anche se fino all'ultimo ha sofferto il possibile pareggio dei viola. Il gol partita è nato da un calcio d'angolo, Radu devia di testa e Immobile, decentrato sul palo opposto, sfugge a Benassi, realizzando di destro il vantaggio decisivo per cogliere tre punti e marciare bene in graduatoria. Per la Fiorentina la difficoltà a mantenere un ruolino di marcia costante ad alti livelli.