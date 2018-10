Per furto va da Cc e trova ladro

(ANSA) - FIRENZE, 06 OTT - Una donna si è recata dai carabinieri per denunciare il furto del telefono cellulare, e una volta arrivata in caserma ha riconosciuto negli uffici l'uomo che glielo aveva portato via poco prima in un bar, così lo ha fatto arrestare. Il malvivente, 36 anni, originario della Sicilia, si trovava in caserma dopo essere stato fermato con della droga.

Per lui è scattato l'arresto con l'accusa di furto. L'episodio è accaduto ieri nella zona di Peretola, a Firenze.