Eroica, in 7.500 sulle strade bianche

(ANSA) - GAIOLE IN CHIANTI (SIENA), 6 OTT - Saranno oltre 7.500 i ciclisti che domani parteciperanno a L'Eroica che da ventidue anni la prima domenica di ottobre dà appuntamento agli appassionati di ciclismo e collezionisti. Arrivano da tutto il mondo: sono ben 58 i Paesi rappresentati, nessun continente escluso. Da giorni tante le iniziative che fanno Gaiole in Chianti (Siena) il 'Paese delle meraviglie a pedali', dove si racconta un pezzo di storia di uno sport antico ma mai vecchio.

Belle le strade, anche quelle bianche, ma assai lontane da Gaiole in Chianti: chi sceglie il percorso di 209 chilometri parte con il buio e torna con il buio fatto quasi 4000 metri di dislivello. Deve avere 'buone gambe e buona testa' anche chi sceglie il percorso di 130 chilometri e si fatica pure nei percorsi di 78 e 46 chilometri, mentre quello di 32 è adatto a chi vuole pedalare con la famiglia. L'ultimo numero di Topolino racconta 'L'Eroica Sfacchinata' di Paperino costretto dallo Zio Paperone a pedalare su una bici sgangherata.