Abusivi, sequestri 9mila pezzi settembre

(ANSA) - FIRENZE, 6 OTT - Oltre 9.000 articoli sequestrati in quasi 380 interventi contro il commercio non autorizzato e maxi multa da 5.000 euro a testa per 17 venditori abusivi, più 24 controlli mirati al contrasto alla spaccio di droga, culminati con l'arresto di uno spacciatore 50enne. Questi i risultati dell'attività svolta a settembre dal reparto antidegrado della polizia municipale di Firenze. Tra gli articoli sequestrati, soprattutto poster, accessori per telefoni, aste da selfie, occhiali e articoli di bigiotteria. Sigilli anche per 49 articoli contraffatti, tra borse e portafogli. Cinque dei venditori abusivi identificati sono stati denunciati perché irregolari in Italia. Gli agenti della municipale hanno anche denunciato una falsa mima per questua molesta, travisamento e mancato rispetto del divieto di dimora.