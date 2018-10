A Villa La Pietra Harold Acton in Cina

(ANSA) - FIRENZE, 6 OTT - La dimora, l'ambiente culturale, l'Opera di Pechino e i luoghi visitati: sono le quattro sezioni in cui si divide la mostra 'Harold Acton in China, 1932-1939: Fotografie dalla Collezione Acton' in programma fino al prossimo 2 dicembre a Villa La Pietra a Firenze.

L'esposizione, a cura di Feiran Lyu, Nyu Student, Global liberal studies, con Francesca Baldry, Villa La Pietra Collection Manager, nasce da un'idea di Feiran Lyu, studentessa della New York University che ha studiato a Firenze a Villa La Pietra durante l'anno accademico 2017/18. Una sessantina di fotografie in bianco e nero raccontano l'esperienza culturale di Harold Acton (1904-1994) a Pechino, fra il 1932 e il 1939, quando lo scoppio della seconda guerra sino-giapponese lo costrinse a lasciare la sua casa tradizionale nel quartiere di Gong Jian, i suoi amici e i tanti studenti dell'Università di Pechino. Le visite guidate della mostra, della collezione e del giardino di Villa La Pietra possono essere effettuate solo su prenotazione.