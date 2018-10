Striscione per tifosi per Chiesa

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - Dopo la società, Pioli e i compagni di squadra anche i tifosi hanno voluto inviare un messaggio d'affetto a Federico Chiesa, finito al centro delle polemiche per il rigore conquistato contro l'Atalanta e le dure parole del tecnico della squadra bergamasca Gasperini che gli ha dato di simulatore. Oggi sulle cancellate dello stadio Franchi è apparso uno striscione a firma 1926, il gruppo di riferimento della curva Fiesole: "Fede non ti curar di loro ma guarda e passa" il testo del messaggio che si rifà a un celebre verso di Dante Alighieri nel III canto dell'Inferno. Proprio in questi giorni il tecnico viola Pioli, grande ex domenica all'Olimpico contro la Lazio, ha dichiarato di aver visto Chiesa sereno e tranquillo: "E comunque i suoi valori umani non possono essere messi in discussione, lui deve continuare a lavorare e a giocare così". Ed è proprio quanto sta facendo il giovane talento della Fiorentina fresco di nuova convocazione in Nazionale da parte del ct Roberto Mancini.