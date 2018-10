La fragilità degli angeli',di Gigi Paoli

(ANSA) - FIRENZE, 5 ott - E' una corsa contro il tempo quella degli uomini e delle donne della questura e della procura di Firenze per fermare quello che potrebbe diventare il nuovo 'mostro': dopo aver rapito Stefano, un bambino di soli 4 anni, annuncia che presto colpirà ancora. Così Gigi Paoli, con il suo nuovo noir 'La Fragilità degli angeli', Giunti editore (pp 304, 16 euro), tiene incollato il lettore fin dalle prime pagine del suo terzo lavoro che ha come protagonista Carlo Alberto Marchi, giornalista di cronaca giudiziaria a Firenze. Lui altri non è che lo stesso Paoli, per anni responsabile della giudiziaria de La Nazione. Marchi e gli altri personaggi per giorni, sperano di trovare il piccolo ancora vivo. Nel libro, come spesso nella realtà, non sarà così: il corpo del bambino verrà ritrovato sul greto dell'Arno. Sarà l'unica vittima? Al termine dell'inchiesta pure il 'navigato' cronista di giudiziaria questa volta sarà 'spiazzato' da un finale inatteso.