Azzurri, fuori Balotelli e Belotti

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Torna a sorpresa Sebastian Giovinco tra i 28 azzurri che il ct Roberto Mancini ha convocato per l'amichevole con l'Ucraina e la sfida di Nations' League in Polonia, e restano fuori dalla lista Mario Balotelli e Andrea Belotti. Lo apprende l'Ansa. Nel gruppo, che sarà ufficializzato a breve dalla Federcalcio, rientrera' anche Francesco Acerbi, assente da tempo; prima chiamata invece per Gianluca Caprari.

Tornano dopo gli infortuni Marco Verratti e Alessandro Florenzi.