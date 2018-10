Auto travolge scooter, 5 feriti

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - Un 25enne si trova ricoverato all'ospedale di Careggi, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter, all'incrocio tra ponte San Niccolò e lungarno Pecori Giraldi a Firenze, ieri poco prima di mezzanotte. Ferite lievemente altre quattro persone che erano a bordo di un suv con il quale lo scooterista si è scontrato. Secondo quanto reso noto dalla polizia municipale, il 25enne avrebbe riportato gravissime ferite a una gamba, per le quali è stato sottoposto a intervento chirurgico. Per i vigili ancora in corso di accertamento le cause dello scontro con l'auto condotta da un 27enne di Venezia.

La vettura dopo l'urto si è ribaltata.