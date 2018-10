Auto contro bus nel Pisano, un morto

(ANSA) - PISA, 5 OTT - Incidente mortale nel Pisano dove un'utilitaria e un pullman extraurbano della Ctt si sono scontrati frontalmente sull'Aurelia, nel territorio del comune di Vecchiano. Nell'impatto il conducente dell'auto è morto sul colpo, mentre quattro passeggeri a bordo del pullman sono rimasti feriti in modo lieve e trasferiti all'ospedale Versilia.

Secondo una prima ricostruzione, il guidatore dell'utilitaria potrebbe avere improvvisamente perso il controllo del veicolo in fase di sorpasso, andando a urtare in modo violento contro la parte anteriore del bus. L'auto si è poi cappottata ai lati della carreggiata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la vittima dall'abitacolo distrutto.