Attivista italiano arrestato in Turchia

(ANSA) - FIRENZE, 5 OTT - Un attivista 53enne residente a Massa (Massa Carrara), Gianfranco Castellotti, è stato fermato dalla polizia ieri a Istambul, in Turchia, dove si trovava da qualche giorno come osservatore. L'uomo, riporta oggi Il Tirreno, si trovava nel centro culturale Idil, frequentato da musicisti, artisti e attivisti, quando gli agenti hanno fatto una retata. Per lui non sarebbero state ancora formulate accuse formali. Veterinario e militante di sinistra dell'Anti-imperialist Front Italia, Castellotti era a Istanbul per seguire il processo a 'Grup Yorum', gruppo musicale turco accusato di terrorismo per aver inneggiato troppe volte la libertà. Il viceconsole per l'Italia in Turchia, riporta il quotidiano, avrebbe fatto sapere alla compagna dell'uomo che per la polizia Castellotti "non è formalmente ancora accusato di niente e che è solo loro ospite". Per l'avvocato turco che si occupa del caso, Castellotti "verrà trasferito in carcere" dove rimarrà "almeno fino a lunedì quando si terrà l'udienza".