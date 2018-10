Infrastrutture, 1845 necessitano lavori

(ANSA) - FIRENZE, 4 OTT - Sono 1845 i ponti e le infrastrutture toscane, tra quelle da monitorare e già monitorate, che necessitano di interventi per un totale di 82,5 milioni di euro. E' quanto emerge da una ricognizione effettuata dall'Upi Toscana attraverso le Province della regione, che hanno censito gli interventi, dividendoli tra quelli da monitorare e già monitorati. Tra le opere monitorate, sono 632 quelle che necessitano interventi generalmente di priorità urgente o alta, per 58,4 milioni di euro. "Abbiamo effettuato una ricognizione - spiega il presidente di Upi Toscana, Luca Menesini - per avere un quadro completo degli interventi necessari. Quello che emerge è la necessità di un forte impegno del Governo nel finanziare le opere necessarie". Per Menesini, "è comunque importante l'accordo raggiunto tra Regione, Anci e Upi che ha individuato un elenco di 'priorità tra le priorità', per le quali sono stati già reperiti i fondi per effettuare il monitoraggio e che mette sotto osservazione 159 infrastrutture".