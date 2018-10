Robotica: Mosca, a Festival Pisa 15 mila presenze

"Si conclude stasera una settimana molto intensa, che ha fatto di Pisa il centro internazionale della robotica. Rispetto alla scorsa edizione abbiamo aumentato considerevolmente il numero dei visitatori, con 15 mila presenze di qualità per i nostri progetti". Lo ha detto il direttore organizzativo del Festival internazionale della robotica, Franco Mosca, poco prima della serata conclusiva al teatro Verdi dove la tecnologia consente di mettere in scena un inedito 'dialogo' tra Giacomo Puccini e il tenore Andrea Bocelli.

"Per il prossimo anno abbiamo già in mente di modificare la formula del festival - ha concluso Mosca - realizzando una serie di eventi nelle quattro stagioni dell'anno, cominciando a primavera con un appuntamento legato alla sanità e più in particolare alla chirurgia. Poi torneremo in estate, a luglio, in autunno, tra settembre e ottobre, e in inverno. L'obiettivo è rendere il festival un punto di riferimento di novità e approfondimenti per rendere Pisa sempre di più la città delle tecnologie".