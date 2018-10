Prorogata scadenza contributi forestale

La Regione Toscana ha prorogato al 30 novembre 2018 il termine per presentare domanda per i contributi ai Progetti integrati di filiera (Pif) forestale nell'ambito del Psr Feasr, bando 2017.

Complessivamente sono quasi otto i milioni di euro disponibili per finanziare produttori forestali primari, imprese di utilizzazione forestale, di trasformazione e di commercializzazione, enti pubblici e altri soggetti che si aggregano per sviluppare la filiera forestale (escluso la castagna). Disponibili fino a 1.500.000 euro di contributo a fondo perduto per progetto. La domanda Pif deve essere presentata dal capofila del progetto sul sito web di Artea: www.artea.toscana.it.