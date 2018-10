E' stato nuovamente aggiornato il cronoprogramma dei bandi per l'annualità 2018 in relazione alle procedure del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

La decisione, si spiega, è stata presa a settembre scorso dalla Regione Toscana per allineare la programmazione temporale e finanziaria alle reali esigenze di attuazione del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020.