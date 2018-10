Morte per il maltempo, assolto sindaco

(ANSA) - GROSSETO, 2 OTT - Assolti perché il fatto non costituisce reato, perché non è stata sufficientemente raggiunta la prova, il sindaco dell'epoca Marco Galli e il capo della protezione civile comunale Furio Laghi di Manciano (Grosseto) imputati per la morte delle sorelle Marisa e Graziella Carletti, annegate nella loro auto che il 14 ottobre 2014 venne travolta da un'improvvisa piena del torrente Sgrilla, esondato, mentre percorrevano la ex statale Maremmana. Galli e Laghi erano accusati dal pm Maria Navarro di omicidio colposo. La sentenza è del giudice Bilisari che ha assolto gli imputati "per non aver raggiunto completamente la prova - ha spiegato Alessandro Antichi, legale di parte civile della famiglia Carletti -. Il reato è stato commesso ma viene considerata una negligenza non imputabile, o comunque non c'è prova che lo sia stata". Agli imputati il pm contestava varie omissioni: dalla reperibilità telefonica del personale, alla presunta omessa pianificazione dei rischi sul territorio durante un evento del genere.