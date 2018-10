Cade albero all'Elba per forte vento

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 2 OTT - All'isola d'Elba, il forte vento ha abbattuto un albero vicino a un giardino pubblico di Portoferraio (Livorno), non si registrano danni. Sul posto, in via Cairoli presso i giardini pubblici denominati 'Le ghiaie', questa mattina, è dovuta intervenire la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza l'albero.