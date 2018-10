Tromba d'aria nel Livornese,nessun danno

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 1 OTT - Un'enorme tromba marina si è formata al largo del litorale del Livornese, tra Vada e Marina di Cecina (Livorno), nella tarda mattinata, ma una volta giunta a terra, come spiegano i vigili del fuoco, si è in pratica subito dissolta non provocando danni né a persone né a cose.

Unico intervento dei vigili del fuoco per il maltempo, nel Livornese, a Castiglioncello (Livorno) per una forte raffica di vento che ha danneggiato il tetto di un immobile spostando qualche tegola.