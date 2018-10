Toscana,nel week end ritirate 35 patenti

(ANSA) - FIRENZE, 1 OTT - Trentacinque patenti e 19 carte di circolazione ritirate, 988 punti decurtati, due pusher arrestati, 18 persone denunciate, due interventi di soccorso effettuati, 1.368 veicoli controllati e 1.484 persone identificate. E' il bilancio dei controlli effettuati lo scorso fine settimana dalla polstrada sulle principali arterie della Toscana. Gli autovelox e i telelaser hanno visualizzato il passaggio di 25.968 veicoli, di cui 234 andavano troppo veloce e, pertanto, ne sono state fotografate le targhe per l'invio a domicilio delle multe. La sezione di Prato ha sorpreso un pistoiese di 58 anni che stava vendendo, a bordo del suo furgoncino, carne avariata. I poliziotti, oltre ai 40 kg di carne hanno sequestrato anche il furgoncino e multato l'uomo per circa 10mila euro. Oltre tre chili di droga, sono sati invece sequestrati dagli uomini della sezione di Arezzo che hanno arrestato un rumeno di 31 anni e un tedesco di 25, sorpresi in A/1 con lo stupefacente.