Laura Pausini, doppio concerto a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 1 OTT - Laura Pausini arriva a Firenze con il suo Fatti sentire-Worldwide tour 2018, che ha debuttato al Circo Massimo ed è poi approdato anche al Radio city music hall di New York. La cantante si esibirà al Nelson Mandela forum in due concerti, il 6 e il 7 ottobre. La prima data, spiegano gli organizzatori, è già sold-out da settimane, mentre per lo spettacolo di domenica prossima disponibili ancora biglietti. Ad accompagnare i successi della Pausini, una band di sette musicisti e cinque coristi: alle chitarre Paolo Carta, direttore musicale dello show, con Nicola Oliva, al pianoforte Fabio Coppini, alle percussioni Ernesto Lopez, alla batteria Carlos Hercules, alle tastiere Andrea Rongioletti e al basso Roberto Gallinelli.