Allerta gialla per vento a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 1 OTT - Allerta per rischio vento forte domani a Firenze. Nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità, si spiega da Palazzo Vecchio, il centro funzionale regionale "ha stabilito, per la zona che riguarda anche la nostra città, codice giallo da mezzanotte alle 16 di domani, martedì 2 ottobre. L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa".

Il Comune invita quindi a "evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola" e a "evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate".