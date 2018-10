Allenatori: Rivera comincia il Master

(ANSA) - FIRENZE, 1 OTT - Oggi a Coverciano è stato inaugurato il nuovo corso per allenatore professionista di prima categoria - Uefa Pro, ovvero il cosiddetto Master, massimo livello di formazione per tecnici riconosciuto dalla Figc. Tra i 25 allievi figurano l'attuale presidente del Settore Tecnico Gianni Rivera, il tecnico della Nazionale Under 19 Federico Guidi, e l'allenatrice dell'Under 15 Patrizia Panico oltre all'ex campione del mondo Mauro German Camoranesi e, gli ex giocatori della Roma Toninho Cerezo (che ha allenato ai massimi livelli in patria e in Giappone) e Amantino Mancini. Il corso finirà nel luglio 2019.