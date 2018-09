In 34mila a Corri la vita, anche Renzi

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - C'era anche il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi tra i 34mila, secondo gli organizzatori, che stamani hanno preso parte alla 16ma 'Corri la vita' a Firenze, manifestazione con finalità benefiche e due percorsi, corsa podistica e passeggiata, che ha visto come starter d'eccezione il direttore del Tg La7 Enrico Mentana. A dare l'avvio alla manifestazione, sul palco c'erano anche, tra gli altri, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli.

La manifestazione vede partenza e arrivo in piazza Vittorio Veneto, nel parco delle Cascine, e si snoda lungo le vie del centro storico attraversando anche il Giardino di Boboli.

Soddisfatti gli organizzatori che parlano di edizione record per numero di partecipanti.