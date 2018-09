Pedoni accusano malori in centro Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Dolori agli occhi e alle vie respiratorie per alcune persone che sono passate in via Porta Rossa, nel centro di Firenze, nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia. L'ipotesi degli investigatori, che indagano sull'accaduto, è che qualcuno abbia usato in strada una bomboletta di spray urticante di libera vendita. Una donna di 80 anni, che accusava difficoltà a respirare, è stato portata in ospedale per accertamenti, e poi dimessa con un giorno di prognosi.