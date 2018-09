Foto:a Siena bellezza del mondo da cielo

(ANSA) - SIENA, 29 SET - La bellezza del mondo vista dai cieli: è 'Sky's the limit', prima collettiva realizzata in Italia sulla fotografia aerea, ospitata dal 26 ottobre al 2 dicembre a Siena in occasione della IV edizione del Sipa, il Siena international photo awards.

L'esposizione, che si tiene al liceo artistico Duccio di Buoninsegna all'interno del complesso della Basilica di San Domenico a Siena, presenta una selezione di 37 tra le più belle immagini della prima edizione del Drone awards photo contest, suddivise in sei sezioni, Astratto, Natura, Persone, Sport, Natura selvaggia, Paesaggio urbano: oltre 4.400 gli scatti, da 101 paesi, giunti a Siena e vagliati dalla giuria. Il premio Fotografo dell'anno è stato assegnato ad Above The Polar Bear, foto dell'artista francese Florina Leodux che cattura il balzo di un orso polare tra i banchi di ghiaccio nel Nunavut, in Canada.