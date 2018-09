Castellitto, su Ra1 con Botteghe Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - "C'è un bel progetto su Raiuno per il prossimo anno con una serie che stiamo girando qui a Firenze e che abbiamo quasi finito, si intitolerà 'Pezzi unici' e avrà come tema le botteghe storiche". Lo ha detto l'attore Sergio Castellitto, a margine del Wired Next Fest in corso a Palazzo Vecchio a Firenze, rispondendo a domande sui suoi progetti futuri.