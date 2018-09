Buddismo: morto Norbu,in centinaia rendono omaggio su Amiata

(ANSA) - GROSSETO, 29 SET - Solo già oltre 500 le persone, per lo più giovani, che sono arrivate a Merigar sul monte Amiata (Grosseto), per rendere omaggio a Namkhai Norbu, il maestro buddista morto giovedì scorso a 80 anni nella residenza all'interno della comunità da lui stesso fondata nel 1981 nel territorio di Arcidosso. Norbu, considerato il massimo rappresentante contemporaneo della tradizione tibetana Dzogchen, aveva creato sull'Amiata il più grande tempio buddista d'Europa.

A renderlo noto è la stessa comunità, spiegando che "centinaia di studenti, da ogni parte del mondo, appresa la notizia che la salute del maestro era in declino", si erano già messi in viaggio verso Merigar.

Non ancora decisa la data del funerale, che si celebrerà comunque nel tempio della contemplazione a Merigar. In vita Namkhai Norbu ha ricevuto molti riconoscimenti, per la sua vasta attività culturale, ma anche per il suo impegno sociale. Appena pochi giorni fa era stato insignito dell'onorificenza di commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana.

